La nuova vita di Obinna: “Giro l’Africa a caccia di talenti. Miranchuk mi ricorda Ozil…”

“Niente più capriole, ho chiuso con il calcio giocato. Adesso cerco talenti in Africa”, parola di Victor Obinna. L’ex attaccante anche di Chievo e Inter si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com parlando del suo attuale impegno nella ricerca di calciatori africani da mandare nel mondo del calcio europeo e non solo.

Obinna: tra passato e talenti

” Qui è dove sono nato e cresciuto. Il mio secondo tempo doveva partire dall’Africa” ,ha spiegato Obinna. “Voglio impegnarmi al massimo per aiutare i ragazzi africani. Giro l’Africa e guardo allenamenti, partite amichevoli e non solo. Qui mi conoscono davvero tutti ma quando lavoro sono discreto”. “Il mio obiettivo è togliere i giovani dalla strada per portarli nelle Academy dei club. Tante famiglie sono povere e non possono garantire un futuro ai propri figli. Se un ragazzo mi piace per come gioca, allora vado a parlargli e poi mi confronto con i genitori”. “Alcuni ragazzini mi dicono ‘Portami con te’. Per loro sono una specie di idolo. Spesso giocano senza scarpe, anch’io ero così. Da piccolo aspettavo che tornassero i miei idoli Nwankwo Kanu e Taribo West per avere maglie, scarpette e palloni. Era bellissimo”.

Tra la sua nuova professione e il calcio attuale con uno sguardo ai talenti di adesso, anche nel nostro campionato: “Ho conosciuto Caicedo a Malaga. Aveva tutte le carte in regola per fare bene. A Mosca ho incontrato Aleksej Miranchuk, era giovanissimo. Un talento unico. Mi ricorda Ozil in alcune sue giocate. Ha margini di crescita incredibili e Gasperini saprà aiutarlo. Osimhen? Può diventare uno dei migliori attaccanti del campionato. Ci sentiamo spesso, mi chiama anche dopo le partite. Provo a dargli qualche consiglio, ma non vi dirò cosa ci diciamo. Si arrabbierebbe. Simy sta facendo bene già da alcuni anni. Con il Crotone può togliersi grandi soddisfazioni”.