La nuova vita di Robben: corre la maratona di Rotterdam sotto le 3 ore

In questo caso dalla... maratona . Ebbene sì, perché dopo aver tentato l'anno scorso a correre quella di Rotterdam con un tempo inferiore alle 3 ore (risultato, all'epoca non ottenuto), ora ce l'ha fatta.

Robben, infatti, come sottolineato anche da ESPN, ha corso la maratona di Rotterdam con una performance di 2 ore 58 minuti e 33 secondi. "Sono davvero esausto, ma ce l'ho fatta", ha detto l'olandese dopo aver completato la gara di 42,195 chilometri. "Per un velocista come me, una distanza del genere è molto lunga. Ma mi piacciono lo sport e le sfide".