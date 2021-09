La “Paolo Rossi Academy” al Museo del Calcio di Coverciano

Si sono "incontrati" ricordi, emozioni e sogni per i giovani calciatori dell'Academy intitolata all'indimenticato campione del mondo

" È una giornata speciale in un luogo speciale per tutti noi e anche per Paolo, che in quelle maglie ci ha messo cuore e sogni. Ci tenevamo molto a portare i nostri giovani, che coltivano col calcio i loro sogni." Ha dichiarato la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti.