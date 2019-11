La parabola di Blanchard: dal gol alla Juventus all’ultimo posto a ‘Tali e quali’

Se la vita può cambiare in un attimo, nel bene come nel male, figurarsi cosa può accadere nell’arco di 50 mesi. Ne sono passati tanti dal 23 settembre 2015, quando un colpo di testa di Leonardo Blanchard regalò al Frosinone il primo punto della storia in Serie A, ottenuto nientemeno che sul campo della Juventus pluricampione d’Italia nonché fresca di finale di Champions persa a Berlino contro il Barcellona.

Il difensore di origini francesi peraltro a Berlino c’era, in quanto tifoso juventino dalla nascita. La professione lo portò però a segnare proprio alla squadra del cuore una rete importantissima e storica, dopo la quale però la carriera del centrale difensivo classe ’88 visse un rapido declino tra Carpi, Brescia, Feralpisalò e Alessandria.

Nel 2018, a soli 30 anni, ecco la scelta di lasciare il calcio per aprire un negozio di abbigliamento a Grosseto, sua città natale.

Il 23 novembre 2019 Blanchard si è però regalato un’altra notte da “famoso”, partecipando a “Tali e quali“, spin off della celebre trasmissione di Rai Uno “Tale e quale show”, in cui è stato dato spazio a personaggi non dello spettacolo nei panni di imitatori.

Blanchard si è trasformato in Giuliano Sangiorgi, ma la sua interpretazione di “Meraviglioso” non ha colpito la giuria, visto l’ultimo posto nella classifica finale…