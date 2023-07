La piccola Nora non ce l’ha fatta: il cordoglio di Sturaro per la bimba di Pegli

Per le cure della piccola si erano mobilitate anche Genoa e Sampdoria aiutando nella raccolta fondi per le terapie da fare in Texas.

La malattia di Ewing si è portata via la piccola Nora: la bambina di 5 anni di Pegli, per cui si era mobilitata tutta la città, tra cui anche il Genoa e la Sampdoria, è morta nelle scorse ore. Una storia, quella della bambina che era stata obbligata a provare le terapie in un centro specializzato in Texas, che ha coinvolto tutta la Liguria e anche i calciatori, come detto, delle due principali squadre di Genova.