La prima “firma” di Lionel Messi al Newell’s all’asta

Messo all'asta uno dei primi documenti firmati da Messi nella sua lunga carriera

Come riportato da TMZ Sports, infatti, Goldin Auctions, società americana che mette all'asta oggetti di vario tipo, è riuscita a mettere mano ad un documento che risale ad una data compresa tra il 1995 e il 2000 nel quale si vede una delle primissime firme di Lionel Messi ai tempi del Newell's Old Boys. Nella tessera identificativa è possibile vedere chiaramente il volto di quello che è diventato poi il sei volte Pallone d'Oro con tanto di "banale" firma scritta in stampatello.