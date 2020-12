La proposta di Cech per i portieri durante i rigori: nuova linea con la bomboletta

Di rigori, certamente se ne intende. Adesso, Petr Cech corre in soccorso di quella che per anni è stata la sua “categoria” e propone un’idea innovativa per cercare di aiutare gli estremi difensori, penalizzati dai nuovi regolamenti durante i penalty.

Come noto, adesso gli estremi difensori sono obbligati a mantenere almeno un piede sulla linea di porta prima che il rivale dal dischetto calci. Una situazione che ultimamente ha visto tanti interventi da parte dell’arbitro o della Var per “punire” i movimenti anticipati del portiere. Ecco allora che tramite un post social molto ben articolato, Cech ha pensato bene di proporre una soluzione.

La proposta di Cech sui rigori

L’ex estremo difensore del Chelsea ha voluto spiegare come il tiro dagli undici metri sia davvero penalizzante per chi prova a pararlo. “Come dovrebbe un portiere coprire un’area di 7m x 32 cm x 244 cm senza alcun movimento del piede?”, ha esordito Cech. “Pensando soprattutto che i giocatori tirano da 11 metri con una velocità media di 70 mph, e che la palla ci mette in media 0,35 secondi per attraversare la linea di porta? Questo è oltre ogni ragionevole comprensione”. Da qui la proposta: “È facile criticare senza dare alcuna soluzione, quindi ecco qui l’idea: l’arbitro può semplicemente fare una seconda linea davanti a quella di fondo, circa quattro piedi avanti, usando lo spray e il rigore può essere parato muovendosi in quello spazio”.

La proposta di Cech verrà ascoltata?