La proposta di Ceferin sulla VAR: “Tolleranza di 10-20 cm…”

“Se hai un naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco”, parola di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa. Intervistato dai microfoni del Daily Mirror, il numero uno del massimo organo calcistico d’Europa non le manda certo a dire a proposito del VAR e annuncia una proposta innovativa.

NOVITA’ – “Se ci pensiamo, anche le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi è un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo. Quindi la nostra proposta, ne discuteremo con la nostra divisione arbitri, sarà di mantenere che una tolleranza di 10-20 centimetri“, ha detto Ceferin per quanto riguarda il fuorigioco.

REGOLE – Ma anche sul fallo di mano, Ceferin è chiaro: “Due settimane fa c’è stato l’incontro con i migliori allenatori a Nyon. C’erano Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane. Tutti i migliori allenatori delle squadre europee e il nostro capo degli arbitri, Roberto Rossetti, mostra un fallo di mano chiedendo se fosse, appunto, fallo di mano. La metà della stanza ha detto di sì. L’altra metà ha detto di no. Questo dice tutto su quanto è chiara la regola. Non sappiamo niente! Alcuni arbitri in Inghilterra, non controllano nemmeno, in Italia controllano per mezz’ora. È un casino“, ha concluso Ceferin.