La ‘proposta’: “L’Arsenal dovrebbe rinominarsi Africa FC”

Tanti calciatori di origine africana nei Gunners e arriva la "proposta"

IDEA - Visto l'elevato numero di calciatori di origine africana presenti nella rosa dell'Arsenal di Mikel Arteta, Olorundare ha voluto proporre, in modo ironico, un cambio di nome per i londinesi: "Sono molto contento che sempre più calciatori africani si trovino a giocare in Europa. L'Arsenal ne ha davvero tanti e penso che potrebbe cambiare nome in Africa FC", ha detto l'ex calciatore del Sunshine Stars, squadra del campionato nigeriano. E ancora: "C'era un tempo in cui i giocatori africani non erano considerati buoni nemmeno per la panchina di un club di seconda divisione in Europa. Mentre adesso sembra essere cambiato tutto e posso solo sperare che le squadre africane ne approfittino per costruire una squadra nazionale solida per fare bene alla Coppa del Mondo FIFA 2022".