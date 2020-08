La Reggiana nel cuore e anche… sul polpaccio: tifoso “illustre” si tatua il gol di Kargbo che è valso promozione in B

Il suo nome è legato alla storia della Reggio Audace, o se preferite della Reggiana. E in questa particolare stagione, la promozione in Serie B è stata il regalo più grande per società e tifosi. Un gol, quello del centravanti Kargbo, contro il Bari, che è valso il campionato cadetto e… un tatuaggio speciale.

Davide Passalacqua e il tatuaggio

“Un momento come questo meritava subito un gesto importante”, ha commentato Davide Passalacqua, tifoso illustre della Reggiana. Sì, illustre perché suo padre Sileno fu grande giocatore amaranto ed è anche immortalato sulle mura dello stadio Mirabello. Suo figlio non poteva che diventare il fan numero uno della squadra. Parlando a Il Resto del Carlino, il protagonista ha spiegato la sua decisione di tatuarsi il gol del centravanti Kargbo sul polpaccio: “Sono un appassionato di tatuaggi, ne ho diversi, e questo momento, che aspettavamo da 21 lunghi anni, ne meritava uno”. Uno, ma non l’unico per la Reggiana: “Ne ho tanti… lo stemma della Regia, i leoni di San Prospero, il tricolore. Vivo in Toscana, ma 19 anni a Reggio non si dimenticano: lì ci sono nato, lì ho tutto. E ne ho un altro in programma: l’immagine della corsa di mio padre sotto gli ultras, col numero 7 e la fascia di capitano. È un’immagine iconica che ho visto spesso, alcuni se la sono già tatuata. Non posso non farlo anch’io (ride, ndr)”.

