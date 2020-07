La Reggiana saluta il suo eroe: capitan Spanò si ritira dopo la conquista della Serie B

La Reggiana ha appena conquistato la Serie B dopo la sfida finale vinta nel playoff contro il Bari. Un successo che può aver inciso sulla decisione del capitano Alessandrò Spanò di dire addio al club e al calcio giocato. L’annuncio è arrivato dalla stessa società attraverso un messaggio molto emozionante pubbicato su Facebook.

L’addio di Spanò

Serie B conquistata, grande festa e poi, come un fulmine a ciel sereno, la scelta di lasciare il calcio giocato da parte del capitano. Alessandro Spanò ha deciso di lasciare la Reggiana e il mondo del pallone, almeno quello sul terreno di gioco. Ad annunciarlo la stessa società con un bel messaggio social su Facebook: “Come nelle favole, è il sogno a dare forma al cammino dell’eroe. E tu sei il nostro. Dopo sei stagioni in granata e la promozione in Serie B appena conquistata, Ale Spanò è pronto a iniziare un nuovo percorso lontano dai campi di calcio. Il sorriso e l’energia della tua Reggio Emilia ti accompagnano anche in questo viaggio.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE