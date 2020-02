La rivelazione di Ronaldo: “Ecco perché andai via dall’Inter”

Luìs Nazario De Lima, conosciuto da tutti come Ronaldo durante un’intervista rilasciata a La Liga ha ripercorso la sua carriera e inevitabilmente ha parlato anche dell’Inter squadra con la quale ha giocato dal 1997 al 2002.

COLPA DI MORATTI – L’ex centravanti del Real Madrid ha ripercorso in particolare i momenti dell’addio all’Inter chiarendo i motivi che l’hanno portato a quella scelta: “Stavo bene all’Inter e a Milano, sentivo un’amore incondizionato da tutti i tifosi però per l’allenatore che avevamo non potevo continuare. L’unica volta che parlai con Moratti gli dissi: ‘Presidente, non posso continuare con questo allenatore: o lo manda a casa o vado via io’. Purtroppo la mia storia con l’Inter finì male: lui preferì Cuper a me”.