La rivincita di Pavoletti, dall’infortunio alla musica: Pavo in versione cantante con Zeep

“Ho comprato Pavoletti al Fantacalcio e si è rotto per sette mesi”. Inizia così la nuova hit musicale del cantante Zeep che parla di calcio, Fantacalcio ma soprattutto di Leonardo Pavoletti e della voglia di prendersi una rivincita nella vita. Il bomber del Cagliari, dopo la scorsa, sfortunatissima stagione che lo ha visto infortunarsi per ben due volte al ginocchio, ha partecipato attivamente alla realizzazione della canzone e del videoclip condiviso da lui stesso su Instagram.

Parole importanti quelle della canzone di Zeep con alcuni passaggi che sembrano scritti proprio sulla storia di Pavo. “E so che i campioni tornano in piedi”, canta l’artista accanto al bomber rossoblù che nel videoclip calcia il pallone e partecipa attivamente ad una partita di calcetto.

Poi, anche un momento davvero speciale con il centravanti toscano protagonista in prima persona che suona la carica cantando: “Ho comprato Pavoletti al Fantacalcio, si era rotto per sette mesi e… adesso chi lo ferma più“. Una strofa chiara che sa tanto di rivincita e di voglia di essere protagonista in campo con la maglia del Cagliari. Forza Pavo e bravo Zeep.