La Roma corre ai ripari, nuovo obiettivo a gennaio per l’attacco

Al termine della partita persa contro il Parma, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha ammesso che la squadra sta pagando la stanchezza per le tante partite ravvicinate disputate con poca possibilità di ruotare i giocatori a causa dei tanti infortuni.

Scartata la possibilità di pescare tra gli svincolati per il centrocampo, a gennaio potrebbe arrivare un attaccante per fare rifiatare Edin Dzeko in attesa del ritorno di Kalinic.

Secondo quanto riportato da O Jogo, il ds Petrachi avrebbe messo nel mirino Haris Seferovic, centravanti del Benfica.

Il serbo, già visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Novara, è però un punto di forza delle Aquile alle quali è legato da un contratto in scadenza nel con clausola rescissoria di 60 milioni di euro.