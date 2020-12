La Sampdoria si gode Damsgaard: è nei tre ‘millenials’ più decisivi in Europa

Altra vittoria per la Sampdoria e altra grande prova per il talento Mikkel Damsgaard, uno dei classe 2000 più interessanti del campionato nostrano e non solo. Contro il Crotone, nel match valido per la 13^ giornata di Serie A, il danese si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto realizzando il gol in occasione del vantaggio dei suoi. Ma soprattutto ha messo del suo anche per la secondo rete dei blucerchiati, quella di Jakto.

Grazie a queste due partecipazioni, l’ex Nordsjaelland non solo sale a quota due reti in campionato, ma colleziona anche due assist totali in Serie A. Statistiche che, come riporta Opta, gli permettono di entrare in una strettissima cerchia di “baby fenomeni”. Damsgaard è diventato, infatti, uno dei tre centrocampisti millenials ad essere coinvolti in almeno quattro gol in questa stagione: solo Florian Wirtz del Bayer Leverkusen e Giovanni Reyna del Borussia Dortmund fanno parte di questa élite del calcio europeo. Lui sorride ed esulta e la Sampdoria… gongola…