La Serie A femminile sbarca su La7 per le prossime 2 stagioni

Colpo importante da parte di La7 per quello che riguarda il calcio femminile nelle prossime due stagioni.

Continua la bagarre per l'assegnazione dei diritti calcistici delle prossime stagioni. A mettere a segno un colpo importante infatti è La7. Dalla prossima stagione è per due anni, la Serie A femminile, la Coppa Italia e la Supercoppa femminile saranno trasmesse su La7, La7d e La7.it.

ACCORDO - Grazie all’accordo raggiunto e siglato con la FIGC, la Tv del Gruppo Cairo Communication, ha acquisito i diritti del Campionato di Serie A, il quale partirà ufficialmente sabato 28 agosto, con la messa in onda in esclusiva in chiaro di una partita per ogni giornata di questo torneo. Ovviamente ad arricchire il tutto ci saranno sintesi e approfondimenti sulle squadre protagoniste di queste competizioni.