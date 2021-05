La sfortunata storia di Nick Taitague: l’ex Schalke 04 si ritira a 22 anni

Il giovane talento ha combattuto con diversi problemi fisici disputato solo una manciata di partite negli ultimi tre anni

Si chiama Nick Taitague , ha 22 anni, ed è un ex calciatore. Sì, nessun errore ex. L'ex giocatore dello Schalke 04 ha deciso di dire basta col mondo del pallone. Talento emergente di origini statunitense, il ragazzo ha dovuto cedere al troppo dolore e ai problemi alla schiena .

Il classe 1999 era uno dei prospetti più interessanti del calcio statunitense ed era arrivato anche a giocare con la Nazionale U21 a dicembre del 2016 quando aveva 18 anni. Nel 2017 aveva lasciato il Richmond FC per provare l'avventura in Germania con lo Schalke 04 e sembrava poter seguire le orme di Weston McKennie e Christian Pulisic, ora rispettivamente protagonisti alla Juventus e al Chelsea.

Eppure qualcosa non è andato come ci si attendeva. Nelle ultime tre stagioni, infatti, NickTaitague ha potuto giocare soltanto una decina di partite, cinque nell'ultima annata, iniziata a settembre 2020 in quarta serie con lo Schalke 04 II, la seconda squadra del club tedesco. Il 31 agosto contro il Rot-Weiss Essen ha giocato la sua ultima partita della carriera. Ad annunciarlo è lo stesso ragazzo che a 22 anni, sui social, senza essere mai riuscito a esordire tra i professionisti, dice addio al suo sogno: "Ho dovuto terminare la mia carriera così breve a causa di un grave problema alla schiena con cui devo convivere da tempo. Ho provato a giocare, anche col dolore e tra un’operazione e l’altra, ma sono arrivato ad un punto di non ritorno", il messaggio del ragazzo che ammettendo la grande tristezza nel dare l'annuncio, dice di poter comunque rimanere a testa alta per averci provato. Nel messaggio anche i ringraziamenti allo Schalke 04 per l'esperienza e il sostegno.