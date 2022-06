La Spal batte il Bologna in rimonta e conquista lo scudetto U 18

Una doppietta nella ripresa di Dell'Aquila ha steso i rossoblu'

Redazione ITASportPress

Va alla Spal la finale U18 di A e B. I biancazzurri hanno battuto in rimonta il Bologna con il risultato di 2-1 conquistando il titolo giovanile. Felsinei in vantaggio con Raimondo, già due presenze in Serie A, che ha beneficiato di un errore del portierino ferrarese, poi nella ripresa due ingenuità del Bologna hanno consentito al numero 7 Dell'Aquila di realizzare una doppietta. La Spal conquista il suo titolo numero tre in cinquant'anni di campionati giovanili.

La Spal ha terminato la regular season al 3° posto con 56 punti: miglior attacco del girone grazie ai gol del capocannoniere Dell’Aquila, alle reti di Puletto (autore del rigore decisivo in semifinale) e alle sortite di Semenza. La spettacolarità delle partite spalline è continuata anche nelle fasi ad eliminazione diretta: 4-1 al Torino durante i playoff e poi un 1-0 contro la Roma, ricco di occasioni create ma anche di tiri incassati. In tutto il percorso è rimasto sempre presente il capitano dei biancazzurri Nicolò Contiliano, centrocampista e perno della squadra che ha totalizzato più di 2400 minuti in stagione. Il tutto orchestrato da mister Pedriali, ferrarese di nascita e presente in campo nell’ultima finale nazionale disputata dalla Spal: si tratta della categoria Giovanissimi del 1985-86.

Festa dunque in casa Spal con Joe Tacopina che ha seguito la partita in tv dagli Stati Uniti che ha commentato così la vittoria: "Sono molto felice per questo scudetto che mancava da 50 anni. Una vittoria arrivata dopo aver eliminato due mie ex squadre, Roma e Bologna. Questa vittoria è solo un primo assaggio di quello che faremo nei prossimi anni"