La squadra di Wuhan torna in Cina: “E’ più sicuro”

Sono sicuramente notizie confortanti quelle che arrivano dalla Cina. Wuhan ce l’ha fatta. La città dove è scoppiata la pandemia ha dichiarato di aver debellato il Coronavirus. Una battaglia che è costata vite umane e turni massacranti di medici ed infermieri. I contagi si sono praticamente azzerati e questo ha permesso alla squadra della città di tornare in patria.

PROBLEMA SPAGNA – Il Wuhan Zall, questo il nome della squadra della città cinese, da gennaio si trovava in ritiro in Spagna, più precisamente a Cadice. Dopo l’esplosione del Virus i giocatori e lo staff erano rimasti bloccati in ritiro a causa delle restrizioni cinesi sui voli aerei. Ora però i casi di contagio di Coronavirus in Spagna si stanno impennando e per questo motivo la squadra ha deciso di tornare a Wuhan che ora è un posto sicuro. L’allenatore del club cinese José Gonzalez ha commentato così la scelta della società: “Ora il vero pericolo è qui, in Cina il virus è stato quasi completamente sradicato“.