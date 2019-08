La stella del cricket esalta Ronaldo: “Un’ispirazione per le persone”

Gli appassionati di tutto il mondo si dividono su quale sia il più grande calciatore. Solitamente le principali preferenze si concentrano su due top player: Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Chi non ha alcun dubbio su chi sia il migliore è Virat Kohli. Capitano della Nazionale indiana di cricket, è uno degli interpreti più famosi nel suo sport. Al sito della FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano intendere la sua preferenza: “Per me, Cristiano è al di sopra di tutti gli altri. Il suo impegno e l’etica del lavoro non hanno eguali. Vuole vincere così tanto e puoi vederlo in ogni gara. Secondo me ha affrontato diverse sfide ed è riuscito a vincerle tutte. È il giocatore più completo che abbia mai visto e la sua etica del lavoro, come ho già detto, non ha eguali. Ispira le persone. Non penso che molte persone lo facciano. È anche un leader e lo adoro. Lo adoro assolutamente. Anche lui ha una convinzione incredibile”.