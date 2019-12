La stoccata di Damiani a Mandzukic: “Preferisce i soldi a un campionato competitivo…”

Mario Mandzukic ha lasciato la Juventus per volare in Qatar, dove ad accoglierlo ha trovato l’Al-Duhail. Un addio ai bianconeri dopo quattro anni, durante i quali ha messo insieme 162 presenze e 44 reti. La sua scelta di volare nel Paese asiatico, tuttavia, ha fatto storcere la bocca al procuratore sportivo Oscar Damiani, che, ai microfoni di Radio Sportiva, ha così commentato: “Mandzukic ha carisma e forza atletica, ma lasciando la Juventus per il Qatar ha preferito guadagnare di più in un campionato meno competitivo”.