La strana decisione di Bale: ritirarsi dal calcio ma… giocare il Mondiale col Galles

L'esterno gallese indeciso sul futuro

Sono mesi caldi per Gareth Bale il cui futuro è davvero incerto. Il gallese, nella passata stagione al Tottenham, tornerà al Real Madrid, proprietaria del suo cartellino. Eppure, sull'esterno offensivo sono tanti i rumors che vorrebbero per lui il ritiro dal calcio giocato.

Un'ipotesi che di recente lo stesso Bale aveva smentito ma che, in un certo senso, resta sempre d'attualità. Secondo quanto riferito dal Mirror, infatti, il calciatore sarebbe intenzionato a ritirarsi dal calcio giocato la prossima estate, quella del 2022, quando scadrà il suo contratto con il Real Madrid, ma non a salutare definitivamente la Nazionale gallese. Il classe ‘89 infatti vorrebbe partecipare al Mondiale in programma in Qatar nell’inverno del prossimo anno e potrebbe, in caso di qualificazione dei britannici, partecipare come giocatore svincolato.