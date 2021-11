La strana richiesta di una tifosa a Messi: gli chiede la maglia… di Foden

Una piccola tifosa stravede per il talento inglese

Redazione ITASportPress

Oltre al danno, anche la beffa. Il Paris Saint-Germain delle stelle Mbappé, Neymar e Messi perde in casa del Manchester City, privo di De Bruyne e Phil Foden. Proprio quest'ultimo, nonostante l'assenza, è protagonista di un siparietto generatosi per via una piccola tifosa che lo ha chiamato in causa quasi prendendo in giro La Pulce.

Infatti, come mostrato dal noto media argentino Tyc Sports, una simpatica bambina inglese ha creato un cartellone per Messi con una particolare richiesta che sa, davvero, di presa in giro.

MAGLIA - "Messi, potresti prendere la maglia di Foden per me...", le parole della piccola fan Citizens nel messaggio mostrato con orgoglio allo stadio con tanto di incitamento alla sua squadra. Un simpatico post che fa capire come gli amanti del calcio inglese vedano il piccolo fantasista come un vero e proprio idolo anche davanti a quello che probabilimente è il miglior fuoriclasse di sempre Messi.

Nei commenti al post pubblicato da Tyc Sports molte risate e anche qualche polemica visto che, ad oggi, ancora, i due campioni non possono certamente essere messi a confronto.

Per la cronaca Foden non era in campo e neppure in panchina per la sfida di Champions League giocata ieri. La piccola tifosa, quindi, sarà rimasta molto delusa nonostante il trionfo della sua squaddra...