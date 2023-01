La Supercoppa è nerazzurra: il Milan subisce un pesante 3-0 dall’Inter. Perla Lautaro

Vittoria netta dell'Inter sul Milan nel match che assegnava la Supercoppa italiana. I nerazzurri hanno travolto i rossoneri con un pensate 3-0 che porta la firma di Dimarco e Dzeko nel primo tempo e di Lautaro nella ripresa con un eurogol. Su lancio di Skriniar il campione del mondo argentino elude Tomori e di esterno destro batte Tatarusanu. Poi il Toro si toglie la maglia e corre a esultare sotto ai tifosi. Grande prova dell'undici di Inzaghi con i suoi uomini sempre attenti, concentrati e determinati. Tutto il contrario dei cugini rossoneri che in difesa hanno commesso gravi errori piuttosto simili a quelli visti in Coppa Italia col Torino e soprattutto in campionato. Si chiude così a Riad la partita che è stata una vera festa nerazzurra e Supercoppa numero sette a casa.