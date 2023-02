La Superlega si ripropone: stilati 10 principi base per nuova competizione

La A22 , società chiamata a ridisegnare e portare avanti il progetto della Superlega , ha pubblicato in queste ore un comunicato ufficiale dove spiega i dieci principi a cui bisogna attenersi per la creazione di una nuova competizione calcistica europea.

In modo particolare Bernd Reichart, CEO della società, ha stilato la lista dopo aver dialogato con oltre 50 società e svariate parti interessate del panorama europeo. "Il feedback coerente ricevuto dall'A22 sulle competizioni europee per club è stato distillato in dieci principi. Il feedback suggerisce un campionato di calcio europeo aperto, basato esclusivamente sul merito sportivo, multidivisionale con 60-80 club e un minimo di 14 partite europee garantite per club. Risorse finanziarie aggiuntive per l'intera piramide, regole di sostenibilità finanziaria rigorosamente applicate e un aumento significativo degli investimenti nella solidarietà e negli sport di base. Necessità di promuovere e sviluppare il gioco femminile mettendolo al centro della scena accanto alle competizioni maschili".