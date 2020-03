La Uefa ha da poco pubblicato sul proprio sito ufficiale una lunga lista di 50 talenti da tenere sotto controllo per il 2020. Nonostante l’anno sia iniziato con l’emergenza coronavirus, i calciatori talentuosi avranno modo di far vedere il loro valore. Nella speciale classifica spiccano anche diversi ragazzi impegnati in Serie A. Tra i giovani promettenti, però, spicca sicuramente il 17enne Ansu Fati, prodotto della cantera del Barcellona.

