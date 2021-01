La Uefa si affida a “mister coronavirus”: ingaggiato per l’Europeo Daniel Koch, massimo esperto di pandemie globali

La Uefa ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio del dottor Daniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera (UFSP) al fine di aiutare gli organizzatori di Euro 2020 – poi spostato al 2021 – a massimizzare la presenza dei tifosi minimizzando i rischi per la salute.

Uefa, ecco “mister coronavirus”

Daniel Koch era stato ribattezzato “mister coronavirus” per le sue spiegazioni su come combattere al meglio la prima ondata di infezioni da Covid-19. Adesso, l’uomo sarà consulente per le questioni sanitarie durante i prossimi Europei itineranti. In merito proprio Koch ha dichiarato: “Sono ottimista. Lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti troveremo le migliori soluzioni per ospitare il torneo questa estate in modo sicuro”.

Sul sito della Uefa anche le parole del numero uno Ceferin: “”Il dottor Koch ha una vasta esperienza nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive. La sua esperienza sarà preziosa per aiutare la UEFA, le federazioni e le città ospitanti a trovare un percorso per garantire la presenza degli spettatori a EURO 2020 di questa estate nella massima sicurezza”.