La vacanza da re di Lavezzi: l’ex Napoli spende quasi 2 milioni di dollari

Il 27 novembre Ezequiel Lavezzi ha dato l’addio al calcio. L’ex Napoli ha chiuso la sua carriera in Cina dove si era trasferito nel 2016. In tre anni all’Hebei l’argentino ha guadagnato circa 21 milioni l’anno e dopo il ritiro ha deciso di rilassarsi insieme alla fidanzata Natalia Borges. Il conto finale della vacanza è da capogiro.

Re Lavezzi

Lavezzi ha passato soggiornato per due mesi nell’isola di Saint Barth, nei Caraibi francesi prima di spostarsi a Saint Tropez. Un rapporto LAM ha però reso note le cifre spese dall’ex giocatore: “Ogni settimana di alloggio che Lavezzi e la sua ragazza hanno trascorso nelle Indie occidentali francesi è costata 175 mila euro, qualcosa come 25 mila euro a notte. A questo, dobbiamo aggiungere le spese extra che implicano un soggiorno di fascia alta. Ma se c’è qualcosa che il Pocho ha imparato durante il suo periodo in Europa, è il gusto raffinato per la bella vita. I vini esclusivi serviti al tavolo superano di gran lunga lo stipendio di qualsiasi lavoratore argentino. Ogni bottiglia costa tra 400 e 4.000 euro”. Sommando il tutto ecco che il conto è presto fatto. In due mesi di puro relax, Lavezzi ha speso circa 1.5 milioni di euro.