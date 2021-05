La vendetta di Suarez: “Mi hanno detto che non potevo più essere al top e invece…”

Il Pistolero si racconta: dall'arrivo all'Atletico Madrid fino alla Nazionale e al possibile futuro in MLS

"Mi piacciono le sfide. E venire qui è stata una grande sfida per me per molte ragioni", ha esordito Suarez. "L'anno scorso ho ricevuto critiche e hanno detto che non potevo più competere per cose importanti e che al Barcellona non potevo competere ad alto livello. Questo crea dentro di te una sfida, come una cosa personale che ti fa venir voglia di continuare a dimostrare di essere ancora nell'élite del calcio. E quindi questo è stato uno stimolo quando sono arrivato all'Atletico anche se credo di aver dimostrato per tanti anni che giocatore sono. Arrivare all'Atletico è stato come vivere una grande sfida e l'ho fatto col massimo dell'entusiasmo. Sono contento e voglio continuare così".