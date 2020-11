La vita futura di Blanc: “Amo il calcio ma non tornerò tra i professionisti…”

Ama il calcio, ma non quello che è diventato. Non ha peli sulla lingua Laurent Blanc, ex calciatore anche di Inter e Nazionale francese, nonché ex tecnico anche del Paris Saint-Germain. Parlando ai microfoni di Telefoot, oltre a giudicare in modo non certo positivo l’attuale mondo del pallone, ha parlato di quello che sarà il suo futuro.

Blanc: “Allenerò i bambini”

“Mi piacerebbe davvero allenare un club o una Nazionale, ma più passa il tempo, meno ci credo”, ha detto in modo molto pacato e dimesso Blanc. “Sicuramente lavorerò di nuovo nel calcio, ma non in quello professionista, ma nei bambini. C’è molto da fare negli sport amatoriali. Il calcio va in una direzione che non mi piace molto. Ora viene chiesto agli allenatori di aumentare il valore finanziario dei giocatori”.