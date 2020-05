L’accusa di Freddy Rincon: “Fossi stato bianco avrei avuto successo al Real Madrid…”

Era il lontano 1995 quando Freddy Rincon fece il suo approdo al Real Madrid. Il calciatore colombiano non ebbe grosso successo e dopo appena una stagione tornò in Sudamerica in Brasile. Parlando a Gol Caracol l’ex calciatore ha lanciato pesanti accuse nei confronti dell’ambiente in cui ha passato un’annata.

BIANCO E NERO – “Non soffrivo il razzismo nella mia quotidianeità. Ma per giocare nel Real Madrid sì. Mi mancava essere bianco per avere successo”, ha detto Freddy Rincon che poi sull’atmosfera nello spogliatoi ha ricordato “Per me è stato molto difficile perché c’era Valdano che era molto sotto pressione, ma gli sono grato perché mi ha fatto maturare come uomo e come persona. Nello spogliatoio c’era tanto ego e tanto orgoglio, cose che possono capitare nella migliore squadra del mondo. Giocare con giocatori di quel tipo al Real è stata comunque un’esperienza molto positiva per me e ho ancora tanti buoni amici”.