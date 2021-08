L’accusa di Piqué: “Alcuni giocatori si sentono presi in giro da Bartomeu”

Parla il difensore del Barcellona dopo il debutto vincente in Liga

Redazione ITASportPress

Gerard Piqué, simbolo del nuovo Barcellona post Messi. Il difensore, eletto tra i capitani della squadra dopo l'addio de La Pulce, è stato autore del primo gol ufficiale in Liga della stagione. Una rete che ha dato il via alla vittoria dei suoi per 4-2 contro la Real Sociedad e che è stata rimarcata anche dal club con una foto della sua esultanza mentre bacia lo stessa blaugrana.

Proprio il difensore è stato protagonista anche fuori dal campo con una prima diretta inedita sul suo nuovo canale di Twitch TV durante la quale ha avuto modo di affrontare diversi temi legati al taglio recente di stipendio e al rapporto con il presidente Laporta rispetto a quello che aveva con l'ex numero uno Bartomeu.

STIPENDIO - "Fin dal primo giorno siamo stati aperti e ci siamo allineati alle esigenze del club. Per tempistiche hanno deciso che sarei stato il primo a ufficializzare i nuovi accordi, ma i miei compagni stanno per fare lo stesso sforzo. Ci stiamo allineando con il club e speriamo di uscire da questa situazione", ha detto Piqué come riportato da Sport.es.

ACCUSA - Spazio anche per parlare dell'ex patron Bartomeu e del diverso rapporto adesso con Joan Laporta, attuale numero uno del club: "Ho più feeling con Laporta che con Bartomeu. Diversi giocatori si sentono presi in giro da Bartomeu. Con Joan c'è più dialogo. Sta mettendo ordine, ci sono di nuovo delle gerarchie che in passato mancavano".