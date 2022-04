L’Acireale batte la Gelbison e sente profumo di Serie C

Partita perfetta dei granata che nella ripresa hanno realizzato la rete del successo contro la capolista

Entusiasmo ad Acireale per le sorti del club granata che oggi al Comunale di Aci Sant'Antonio ha battuto la capolista Gelbison del campionato di Serie D Girone I per 1-0 con un gol di Ricciardo nella ripresa. Partita perfetta della squadra di mister Fabio De Sanzo che dopo la sconfitta casalinga contro la Cavese ha mantenuto un ritmo forsennato e adesso è in ballo per la vittoria del campionato visto che in classifica l'Acireale è terza a -8 dalla Gelbison ma con tre gare in meno. La squadra ha tutte le possibilità per l'impresa e il mister De Sanzo ha spronato i suoi ragazzi nel post partita: "Voglio ancora di più da tutta la squadra e questa vittoria contro la Gelbison è solo un punto di partenza e non di arrivo. Dobbiamo avere la convinzione che si può fare qualcosa di bello". Gianni Ricciardo, match winner ha detto: "Ci crediamo per la promozione e adesso ogni partita è come una finale. A otto match della fine tutti noi coltiviamo un sogno. Il gol? I miei compagni mi hanno sempre sostenuto e sento questa responsabilità".