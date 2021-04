Lady Morata: “Nel 2018 Alvaro stava malissimo. Fisicamente e psicologicamente…”

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, raccontatodalla sua compagna Alice Campello. Nella puntata che andrà in onda oggi su Verissimo, la giovane donna ha affrontato diverse tematiche legate alla vita di coppia ma anche esclusivamente al bomber spagnolo. In modo particolare ad un periodo non positivo vissuto nel 2018 quando il centravanti, a seguito di un infortunio, era entrato in una spirale negativa.

“I problemi nel 2018? L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile”, ha ammesso Alice Campello. “Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto. Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”.