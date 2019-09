Lady Nainggolan si racconta su social: “Il periodo più buio della mia vita”

“Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”. Così Claudia Nainggolan, moglie di Radja, ha deciso di raccontare il suo dramma. La compagna del calciatore del Cagliari si sta sottoponendo alle cure per contrastare un tumore ed ha scelto di affidare ad Instagram le sue sensazioni. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati, tra i quali anche quello dell’amico di Nainggolan Miralem Pjanic.