Lagundo, dramma sfiorato: calciatore colpito da arresto cardiaco e rianimato

Dramma, per fortuna solamente sfiorato, in campo. Succede nel Lagundo Calcio, formazione allenata da Christian Avancini, neo promossa in Seconda Categoria. A riportare quanto accaduto ad un calciatore del club è Alto Adige che spiega come un atleta di lungo corso della società si sia sentito male martedì nel corso del riscaldamento prima di un'amichevole programmata da tempo.