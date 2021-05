Lahm è sicuro: “A Messi manca un trofeo con l’Argentina. Maradona è il migliore”

Parla l'ex calciatore tedesco

"Messi è un giocatore incredibile", ha esordito Lahm. "Forse il miglior giocatore nella storia del calcio. È speciale, ma gli manca un grande trofeo in Nazionale". "Messi è impossibile da fermare, soprattutto in situazioni di uno contro uno. Sono sempre stato in soggezione quando mi son trovato contro Messi. Ma mi piace molto anche Maradona! Anzi, probabilmente dico che Diego è diventato davvero un simbolo della generazione, non solo in Argentina, ma anche in Europa. Per questa ragione dico che è Maradona il più forte giocatore argentino nella storia del calcio. Messi è subito dietro. Ma Leo non ha vinto un trofeo importante con la sua Nazionale, a differenza invece di Maradona...".