Lahm favorevole alla Super League: “Il calcio europeo è la Silicon Valley di questo sport”

Attraverso le colonne del The Guardian, l’ex Bayern Monaco e nazionale tedesco Philipp Lahm ha espresso il proprio pensiero a proposito della Super League Europea, l’eventuale nuovo torneo che vedrebbe prendere parte una cerchia ristretta di club considerati storici.

Lahm: “Il calcio europeo è la Silicon Valley di questo sport”

“Una versione più grande e diversificata può aiutare ad arricchire il calcio. Il calcio è lo sport più popolare in 120 paesi del mondo e difficilmente c’è un paese europeo in cui non sia classificato al primo posto”, ha detto Lahm nella sua analisi. “Quando si parla di calcio, tutti gli altri si misurano con il nostro continente. L’ultima volta che la squadra campione del mondo è stata extraeuropea, era nel 2002. Il calcio europeo per club è la Silicon Valley di questo sport“.

E ancora: “I nomi dei marchi non sono Facebook, Amazon e Google, ma Real, Juventus, PSG, Arsenal, Barça, Bayern, City e United. Attraverso la digitalizzazione e la globalizzazione, hanno sviluppato comunità in tutto il mondo. I fan del Bayern possono essere trovati altrettanto facilmente a Shanghai come a Oberpfaffenhofen. Questo ci porta a una questione che richiede anche attenzione: chi è autorizzato a partecipare? Negli ultimi anni, le squadre più grandi hanno espresso il desiderio di creare una Super League con i 16-20 club più forti d’Europa. La resistenza a questa idea nasce dalla preoccupazione che possa costituire un’élite calcistica. D’altra parte, però, club e giocatori vorrebbero competere con i loro pari”.