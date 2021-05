Lahm: “Guardiola avrebbe giocato con 11 Iniesta. Ora ha lasciato il tiki-taka”

L'ex calciatore e la filosofia di gioco del manager catalano

Sul gioco di Guardiola, soprattutto quello mostrato al Barcellona: "Quello stile era possibile perché l'intera squadra seguiva una certa idea di gioco. Di calcio totale. Fosse stato per Guardiola avrebbe giocato per 11 Iniesta. In altre squadre ha dovuto abbandonare in parte i suoi ideali come al Bayern Monaco".