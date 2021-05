Lahm: “Guardiola ha trasformato Messi in una delle meraviglie del mondo”

"Pep rende omaggio ai suoi giocatori e non li sovrasta"

Redazione ITASportPress

Philipp Lahm esalta Pep Guardiola. L'ex calciatore tedesco della Nazionale e del Bayern Monaco ha parlato sulle colonne di Zeit a proposito del suo ex mister ai tempi di Monaco di Baviera sottolineandone le doti rispetto a tutti gli altri tecnici. In modo particolare, l'ex esterno si è soffermato sul grande lavoro compiuto con Lionel Messi al Barcellona...

Lahm esalta Guardiola

"Alcuni allenatori riducono la complessità del calcio. Guardiola vuole dominarli. Si può confrontare il suo lavoro con un grande maestro di scacchi o con un regista che fa rivivere tutto agli interpreti. O ad un musicista che lavora con ogni strumento. Ogni giorno lavora su ciò che deve fare e far fare ad ogni calciatore. Lo fa con una passione che io non ho mai provato in nessun altro. Pep dimostra di essere leale con tutti, dà sicurezza a tutti", ha detto Lahm.

Sulla Champions col City: "Per vincerla ci vuole fortuna. Anche se ovviamente i giocatori di talento sono molto importanti. Quando era a Barcellona, ​​ne aveva quattro o cinque di questo calibro, che erano scelti tra i migliori undici del mondo. Quel Barça era una squadra ben composta, dove quasi tutti potevano giocare in qualsiasi posizione. Quando ha vinto i titoli nel 2009 e nel 2011, ha schiacciato gli avversari. Questo stile è stato possibile con quella particolare generazione di giocatori. Anche perché l'intero club ha seguito l'idea di calcio totale di Johan Cruyff. In altri club, invece, Guardiola ha fatto concessioni al suo idealismo".

MESSI - Spazio anche a Messi e al lavoro tra lui e Guardiola: "Guardiola ha inventato una posizione per un talento assolutamente eccezionale. Così ha lasciato Lionel Messi libero ed è diventato una sorta di meraviglia del mondo sotto il suo comando, reinterpretando il ruolo del centravanti. Pep sa che le grandi partite sono decise dai grandi giocatori. La creatività che deriva dalla qualità individuale è più importante di uno schema. Pep Guardiola rende omaggio ai suoi giocatori e non li sovrastra. In qualsiasi sistema utilizzi lui è amico dei giocatori e 'si mette al loro servizio' per farli rendere".