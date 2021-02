Lahm, polemica sul suo libro per il consiglio ai calciatori omosessuali: “Evitate il coming out”

Nella sua lunga ed importante carriera con la maglia del Bayern Monaco e quella della Nazionale tedesca Philipp Lahm ha fatto parlare spesso per la sua qualità e le sue doti difensive e non solo. Adesso, appesi gli scarpini al chiodo, la leggenda tedesca continua ad essere sulla bocca di tutti ma per motivi ben differenti.

Sta generando non poca polemica il suo libro Das Spiel. Die Welt des Fussbals nel quale l’ex calciatore parla anche dell’omosessualità nel mondo del pallone.

Lahm ai calciatori omosessuali: “Evitate il coming out”

“Ancora manca la capacità di accettare, nel mondo del calcio e nella società in generale. Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi un consiglio, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con se stesso, su quali siano i veri motivi per compiere questo passo. Ma non gli consiglierei mai di parlare di questo tema con i compagni di squadra”. Sono queste le parole di Lahm che stanno generando tanta polemica in Germania e non solo.

“Non potrebbe contare sulla stessa maturità nei suoi avversari o sui campi, dovrebbe sopportare insulti e diffamazioni. Lo accetterebbe?”. Una domanda e in generale un pensiero che ha fatto molto clamore presentando un mondo, non solo quello del pallone, forse non pronto ad un certo tipo di vedute…