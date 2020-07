L’Airone volerà ancora: Caracciolo firma con il Lumezzane

Nuova avventura per Andrea Caracciolo. Il bomber, storico perno di diversi club anche di Serie A, riparte dal Lumezzane. L’annuncio è arrivato in queste ore direttamente dai profili ufficiali anche social del club. L’Airone riparte con la nuova società con la quale ha firmato un biennale.

Caracciolo al Lumezzane: l’annuncio

“La società F.C. Lumezzane Vgz comunica di aver perfezionato un accordo pluriennale con il bomber ANDREA CARACCIOLO per le prestazioni sportive del calciatore nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Una collaborazione destinata a proseguire in altra forma, a partire dall’annata successiva”, questo l’inizio del comunicato ufficiale del Lumezzane sull’acquisto del bomber. E ancora: “A Lumezzane, l’Airone ritrova, in veste di allenatore, il coetaneo Stankevičius (il lituano ha compiuto 39 anni il 15 luglio) già compagno di squadra nel Brescia per due stagioni e mezza”.

Dopo aver ripercorso la carriera dell’Airone anche l’annuncio di un altro arrivo: Simone Pesce definito “acquisto di grande rilievo”.

Le prime parole dell’Airone

“È una sfida intrigante, in una categoria che non conosco: non penso che sarà facile, non farò l’errore di due anni fa rispetto alla serie C. Ma sono stato conquistato dal progetto Lumezzane, e non ne faccio davvero questione di categoria. Ringrazio per questa opportunità e farò del mio meglio per essere all’ altezza della sfida e della tradizione di questa società. Al momento non penso al dopo, ma ai due anni che passerò sul campo”, ha detto Caracciolo da quanto si legge sul sito ufficiale del club.