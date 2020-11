L’allarme di Neuer: “Calciatori al limite, spero di non vivere mai più una stagione con così tanti impegni”

“Spero di non vivere mai più una stagione con così tanti impegni”. E se lo dice Manuel Neuer, uno dei portieri più forti e apprezzati dell’ultima generazione di estremi difensori c’è da crederci. Il portiere tedesco lancia l’allarme dopo le tante partite già disputate in questi primi mesi della stagione 2020-21.

LE PAROLE DI NEUER

“Alcuni esercizi in allenamento non sono possibili in questo momento. Dopo le partite si recupera – spiega Neuer a Sportbuzzer – , poi si fa un po’ di tattica, un’ultima sgambata il giorno prima della partita e poi dobbiamo già rigiocare. Non riusciamo più a organizzare partitelle o mini-tornei. Siamo al limite, ma in ogni caso non dovremmo lamentarci, perché a differenza di tanti altri possiamo giocare e ne siamo molto contenti. Basterebbe guardare allo sport dilettantistico o alla situazione in altri sport. Non avevamo mai vissuto una stagione come questa prima e spero che non la vivremo più!”.