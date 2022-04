L’ammissione di Gary Neville: “Non posso guidare la macchina perché…”

Il racconto social dell'ex difensore

Una particolare rivelazione social è arrivata in queste ore da Gary Neville , storica bandiera ex Manchester United. Su Twitter, commentando alcune notizie relative al Premier britannico Boris Johnson, l'ex difensore ha ammesso di aver ricevuto una sospensione della patente di guida dopo aver commesso una sola infrazione in 30 anni.

RIVELAZIONE - "Di recente sono stato sorpreso a guidare intorno alle 35-40 miglia all'ora. Era vietato. Per me si è trattato della prima volta in 30 anni di guida, davvero. Per questa ragione ora ho la patente di guida sospesa e non posso guidare la macchina per un po'. Questa è la legge e quando infrangi la legge non esistono scuse, niente bugie. Ho sbagliato e devo pagare. Anzi, mi scuso di questo. La velocità uccide", le parole di Neville in un tweet.