L’ammissione di Howard Webb sul rigore di Cristiano Ronaldo: “Speravo sbagliasse perché…”

“Volevo solamente che Cristiano Ronaldo sbagliasse il calcio di rigore”. Queste le parole con cui l’ex arbitro inglese Howard Webb ricorda e ammette un suo errore nel lontano 2009, quando durante una partita tra Manchester United e Tottenham, fischiò un tiro dal dischetto in favore dei Red Devils.

Parlando al The Athletic, il fischietto ha raccontato quella particolare sfida e quel momento in cui si rese conto di aver preso la decisione sbagliata nella stagione che vide poi lo United vincere la Premier League: “Ho visto Carrick toccare prima la palla e poi il portiere (Gomes, ndr) metterlo giù. Mi sembrava un rigore abbastanza facile da fischiare. Mi aspettavo le solite proteste che ci sono quando fischi un rigore, ma lo sguardo incredulo di Gomes, quello non me l’aspettavo”, ha rivelato Webb. “In pochi secondi mi ero reso conto che avevo sbagliato a fischiare. Ho mantenuto però la decisione e volevo soltanto che Ronaldo sbagliasse il rigore“. CR7 invece segnò il tiro dagli undici metri e diede il là alla rimonta dei suoi che fino a quel momento perdevano 2-0. In quella stagione, alla fine, i Red Devils vinsero il titolo. Anche grazie a quel rigore…