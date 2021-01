L’ammissione di Yaya Touré: “Difficile lasciare il calcio giocato ma… fare l’allenatore sarebbe interessante”

37 anni, svincolato e con ancora tanta voglia di giocare. Yaya Touré è combattuto e se da una parte sente di avere almeno un altro anno sulle gambe, dall’altra sta aprendo la mente ad altre ipotesi come… quella di diventare allenatore.

Parlando nel in una lettera a The Coaches’ Tribune, l’ex storico centrocampista anche del Manchester City ha rivelato di essersi appassionato al mestiere dell’allenatore. “Devo essere onesto”, ha detto Yaya Touré. “Per me è difficile lasciare per sempre il calcio. Forse nelle gambe ho ancora un anno! Però ho cominciato a rendermi conto di quanto potrebbe essere interessante fare l’allenatore”.

Un mestiere che, in fondo, il centrocampista ha sempre fatto, anche se dal campo: “Quando ero al City, io e Guardiola parlavamo spesso durante gli allenamenti sia di cose specifiche che del gioco della squadra. Lui amava analizzare queste cose. Poi parlavamo anche con David Silva e Nasri. Spesso capitava che se qualcuno fermava Aguero noi provavamo a trovare le soluzioni migliori per risolvere il problema”.