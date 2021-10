Lancio bottigliette in Albania-Polonia: Szczesny reagisce bevendo da una di esse

Il portiere polacco ha risposto a modo suo al lancio di oggetti dei tifosi rivali

Momenti di tensione nella notte nel corso di Albania-Polonia, gara valevole per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. La sfida è stata sospesa per circa 20 minuti per le intemperanze dei tifosi di casa che hanno reagito al gol vittoria del polacco Swiderski al 78esimo di gioco lanciando in campo bottigliette e oggetti vari.