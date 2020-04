L’aneddoto di Casiraghi: “Gascoigne mise il fischietto di Zeman al collo di un’oca”

Ogni calciatore ha un aneddoto da raccontare. Si può trattare di una vittoria o di una sconfitta in particolare oppure di un episodio che ha come protagonisti ex compagni di squadra. Pierluigi Casiraghi durante l’appuntamento CasaSkySport ha raccontato uno scherzo di Gascoigne a Zeman ai tempi della Lazio.

FISCHIETTO ALL’OCA – Nel 1994 Casiraghi militava nei biancocelesti, in quell’anno guidati dall’allenatore boemo. In quella squadra c’era anche Paul Gascoigne, passato poi alla cronaca per le sue avventure lontano dal campo. Casiraghi però ha voluto raccontare un aneddoto divertente di quel periodo: “Zeman aveva sempre un fischietto a cui teneva moltissimo, una volta sparì dopo un allenamento. Dopo un po’ passò un’oca con il fischietto al collo, era stato Gascoigne a metterglielo”. L’ex attaccante ha poi parlato dell’ex compagno: “Gazza è stato un grande giocatore con caratteristiche particolari, ma è stato anche sfortunato perché ha avuto tanti infortuni. Poi aveva delle debolezze, come quella dell’alcool, abbiamo cercato di aiutarlo ma i problemi personali devi avere anche la forza di risolverli da solo”.