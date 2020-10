L’annuncio di Boniek: “Sono positivo al Covid. Prendetevi cura di voi…”

Il Coronavirus non fa sconti e dopo essere entrato a tutti gli effetti nel mondo del calcio colpendo diversi calciatori di tutto il mondo, “arriva” anche a livello dirigenziale. L’ultimo personaggio ad aver contratto il virus è Zibi Boniek, numero uno della Federcalcio della Polonia.

Boniek: annuncio social

Il Covid ha colpito anche il presidente della Federcalcio polacca Boniek e ad annunciarlo è stato il diretto interessato con un messaggio social pubblicato sul proprio profilo Twitter. Per fortuna, al momento, le sue condizioni non destano preoccupazione. “Sfortunatamente, il Covid-19 ha beccato anche me. Sto bene e spero di vedervi tutti presto allo stadio. Mi raccomando, prendetevi cura di voi. La salute è una cosa importante”. Queste le sue parole sul noto social network.