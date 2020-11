Lanzafame gioca Juventus-Ferencvaros: “Ungheresi difenderanno il pari. Pirlo? La sua Juve solo l’anno prossimo”

Davide Lanzafame gioca Juventus-Ferencvaros. Il doppio ex conosce molto bene entrambi gli ambienti dove ha giocato, e vinto, tanto. Il classe 1987 vanta un passato in Serie A e Serie B con la Vecchia Signora, ma anche un importante successo, in campionato, con il club ungherese nel 2018-19. Parlando a TMW, l’attaccante ha detto la sua sul match di Champions League e non solo.

Lanzafame: “La Juventus di Pirlo solo nel 2021”

“Mi aspetto una partita molto tattica da parte del Ferencvaros”, ha detto Lanzafame in merito al match odierno di Coppa. “Gli ungheresi cercheranno di difendere il pari e si chiuderanno dietro per poi provare a ripartire in contropiede. La Juventus chiaramente è superiore e dominerà il gioco fin dal 1′. Tutto dipenderà quindi da quando i bianconeri di Pirlo riusciranno a sbloccarla…”. E ancora, a proposito del neo tecnico della Vecchia Signora: “Questa Juve è ancora difficile da giudicare. Credo che nel prossimo mese e mezzo si potranno vedere ulteriori miglioramenti da parte del nuovo mister. Diciamo che Pirlo ha già portato qualcosa di suo: così come quando giocava, oggi da allenatore cerca infatti qualità e possesso palla. Il meglio però deve ancora venire e, a mio avviso, la miglior Juve sarà così quella della seconda parte della stagione”.